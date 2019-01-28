Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 3'ü Ağır 5 Yaralı
25 dakika önce
DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Bölgeye gelen ekiplere, yaralı bir kişinin de kayıp olduğu bilgisinin verilmesi üzerine arama çalışması yapan ekipler bir sonuca ulaşamadı.
Zincirleme kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa younun 500 evler mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen yolda park halindeki 72 AY 876 plakalı ve 63 AAG 969 plakalı otomobillere, seyir halinde olan 21 AG 132 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilerden biri karşı şeride geçerken, kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye aldı. 5 yaralıdan, 3'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Bu sırada bölgeye gelen ekiplere yaralı bir kişinin kayıp olduğu söylendi. Bölgede arama çalışması yapan ekipler bir sonuca ulaşamadı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan Diyarbakır-Şanlıurfa yolu otomobillerin çekilmesiyle trafiğe açıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kaza yerinden görüntü
Bariyerlere çarpan araç
Görevlilerin yaralı sayısı hakkında konuşması
Kayıp olduğu iddia edilen kişiyi aramaları
Polis aracı
Ambulans
Kapısına çarpılan otomobil
Ambulansın gidişi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:11 Kaynak: DHA
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