Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da zincirleme kazada 2 kuzen ölü
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da zincirleme kazada 2 kuzen ölü

Diyarbakır'da zincirleme kazada 2 kuzen ölü

28 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, Mehmet Şirin Baran (21) ve Yusuf Baran (19) adlı kuzenler hayatlarını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Diyarbakır'da zincirleme kazada 2 kuzen ölü, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, Mehmet Şirin Baran (21) ve Yusuf Baran (19) adlı kuzenler hayatlarını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece Aşağıkonak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 07 DAV 88 plakalı kamyon, 34 RY 0908 plakalı minibüs ve 21 VA 080 plakalı otomobil ile çarpıştı. Zincirleme kazada, otomobilde bulunan kuzenler Mehmet Şirin Baran ve Yusuf Baran yaşamlarını yitirdi. Diğer araçlarda bulunan 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Mehmet Şirin Baran ile Yusuf Baran'ın cansız bedenleri ise otopsi için morga kaldırıldı.

Mehmet Şirin, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağabeyinin 3'üncü kattan attığı 2,5 aylık çınar bebek öldü
Son Dakika: Bakan Dönmez: Yavuz yeni sondajına başlayacak İran'da, sağlık çalışanlarının kullandığı enjektörle 300 kişiye HIV virüsü bulaştı Son Dakika! Amerika'nın sınırdan çekilmesi Erdoğan'a soruldu: Trump talimatı vermişti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 11:59:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da zincirleme kazada 2 kuzen ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]