Diyarbakır'da Zincirleme Kazada Otomobil Alev Aldı
1 saat önce
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
DİYARBAKIR'ın Bismil
ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Bismil- Batman
karayolunun 30'ncu kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimlerinin öğrenilemeyen 34 ZU 4998 plakalı minibüs, 63 ZU 360 plakalı otomobil ve yabancı plakalı bir otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle 63 ZU 360 plakalı otomobil alev aldı. Araç
içerisinde bulunanlar karayolundaki diğer sürücülerin yardımıyla çıkarılırken, kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince, yaralılar ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi
'ne götürülerek tedaviye alınırken, alev alan otomobil ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:25 Kaynak: DHA
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