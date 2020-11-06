Son dakika: Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika

Son dakika: Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı DİYARBAKIR - Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Kantar Kavşak alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 LJY 20, 34 HC 5269, 34 VM 7476, 63 AB 135 ve plakası öğrenilemeyen ticari araç, kaygan zemin nedeni ile çarpıştı. 5 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken karayolları ekiplerinin temizlik çalışmaları sonrası trafiğe kapanan yol tekrar açıldı. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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