Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

7 saat önce

Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.


Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 36 ER 356 plakalı otomobil, üst geçitte duran 21 H 0024 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Alt geçide doğru ilerleyen 34 UY 1006 plakalı otomobil hızını alamayarak 36 ER 356 plakalı otomobile, 21 M 0116 plakalı yolcu minibüsü de 34 UY 1006 plakalı otomobile arkadan çarptı. Olayda araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Yenişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:05 Kaynak: İHA
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