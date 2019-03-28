Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası

Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası

8 dakika önce

- Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasıDİYARBAKIR - Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası, System.String[]
- Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası

DİYARBAKIR - Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 YY 695 plakalı otomobil 65 LE 192 plakalı pikaba, arkadan gelen 38 YR 950 plakalı otomobil de önlerindeki araçlara çarptı. Kazada 34 YY 695 plakalı araçta bulunan bir kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıyı yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazaya karışan araçlar vinç yardımı ile kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:32 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Başakşehir'de Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Araç İETT Otobüsüne Çarptı: 1 Ölü, 8 Yaralı Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız Kazak Üniversite Öğrencisi, Elazığ'daki Evinde Ölü Bulundu İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 23:40:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]