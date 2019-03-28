Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası

- Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasıDİYARBAKIR - Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

- Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası



DİYARBAKIR - Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 YY 695 plakalı otomobil 65 LE 192 plakalı pikaba, arkadan gelen 38 YR 950 plakalı otomobil de önlerindeki araçlara çarptı. Kazada 34 YY 695 plakalı araçta bulunan bir kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıyı yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazaya karışan araçlar vinç yardımı ile kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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