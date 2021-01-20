Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 7aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Diyarbakır- Batman kara yolu üzerindeki Bismil köprüsünde, balık yüklü 21 EJ 514 plakalı panelvan, buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Bu aracın arkasından gelen 6 aracın da birbiriyle çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada herhangi can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Köprü üzerindeki araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.
Kaynak: AA
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