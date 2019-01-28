Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
1 saat önce
Diyarbakır'da 3 aracın karışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır
'da 3 aracın karışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Olay, Bağlar
ilçesinde bulunan Yeniköy
Mezarlığı önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde seyir halinde olan bir arazi aracı, aniden yönünü değiştirdi. Aracın yönünü değiştirmesi sonucu arkadan gelen başka bir araç arazi aracına, sonraki araç da ortadaki araca çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi, diğer sürücüler tarafından araçlardan çıkarıldı. 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi ile yaralılar ambulansa alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumunun hafif olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:21 Kaynak: İHA
Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti
Murat Boz'un "Kesin Finalde" Dediği Yarışmacısı O Ses Türkiye'ye Damga Vurdu
1 Kişiyi Bıçaklayan Trans Bireylerden Biri, Gazetecileri Görünce Soyunmaya Kalktı
68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı