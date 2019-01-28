Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Diyarbakır'da 3 aracın karışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Diyarbakır'da 3 aracın karışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Olay, Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde seyir halinde olan bir arazi aracı, aniden yönünü değiştirdi. Aracın yönünü değiştirmesi sonucu arkadan gelen başka bir araç arazi aracına, sonraki araç da ortadaki araca çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi, diğer sürücüler tarafından araçlardan çıkarıldı. 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi ile yaralılar ambulansa alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumunun hafif olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:21 Kaynak: İHA

Yeniköy, Bağlar, Diyarbakır, 3. Sayfa
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