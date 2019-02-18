Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
1 saat önce
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır
'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Trafik akışının aksamaması için araçlardan biri polis ve vatandaşların yardımı ile yol kenarına çekildi.
Olay, Yenişehir
ilçesine bağlı Feritköşk Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, otobüs, yolcu almak için yokuş yukarıda bulunan durağın önünde bekledi. Bu sırada arkadan seyreden otobüsünün, yolcu almak için durakta beklen 21 AAJ 897 plakalı otomobil frene bastı. Bu sırada arkadan gelen 06 P 5460 plakalı otomobil 21 AAJ 897 plakalı otomobile, 35 Y 6534 plakalı hafif ticari araç da 06 P 5460 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Trafik akışının aksaması nedeni ile güvenlik güçleri ve çevredeki vatandaşlar 35 Y 6534 plakalı hafif ticari aracı iteleyerek yol kenarına çekti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:45 Kaynak: İHA
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