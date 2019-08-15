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Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 14 yaralı

1 saat önce

Diyarbakır'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 14 yaralı, System.String[]
Diyarbakır'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır- Bingöl kara yolunun Çaytepe mevkisinde henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 12 AAD 687 plakalı otomobil, önce aynı istikamette seyreden 21 AZ 322 otomobile ardından karşı yönden gelen Sıddık Labaç'ın kullandığı 35 AD 412 hafif ticari araca çarptı.
Kazada sürücü Sıddık Labaç ile Mehmet Boz olay yerinde, Azad Boz ise kaldırıldığı Kocaköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır ve Kocaköy'deki hastanelerde tedavi altına alındı.
Diyarbakır, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:03 Kaynak: AA
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