Son dakika gündem: DİYARBAKIR - Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: DİYARBAKIR - Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

07.03.2022 01:22

Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır- Şanlıurfa Kara Yolu Ceylanlar Kavşağı mevkisinde Şanlıurfa istikametinden gelen kamyonet ile otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle refüjdeki aydınlatma direklerini ve korkulukları da deviren araçlar karşı şeride geçti.

Karşı yönden gelen iki otomobil ve bir kamyonet de araçların çarpması ve devrilen direkler nedeniyle hasar gördü.

Kazaya karışan 5 araçta bulunan ikisi ağır 6 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Kaza anı yakınlardaki bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ve Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Son dakika gündem: DİYARBAKIR - Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika gündem: DİYARBAKIR - Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika gündem: DİYARBAKIR - Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Diyarbakır, Şanlıurfa, Otomobil, Kamyonet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: DİYARBAKIR - Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: DİYARBAKIR - Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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