Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 1 polis şehit, 5 polis yaralı
22 dakika önce
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu bir polis şehit oldu, 5 polis yaralandı.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu bir polis şehit oldu, 5 polis yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:20
Doğum yapan eşini hastanede bıçakladı Son dakika! Diyarbakır'da zırhlı polis aracı devrildi: 1 polis şehit oldu, 5 polis yaralı Galatasaray taraftarı, Pizza Pizza ile imzalanan sponsorluk anlaşmasına tepki gösterdi Galatasaray'ın forma sponsoru Pizza Pizza oldu! İşte kazanılacak rakam