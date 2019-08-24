Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 1 polis şehit, 5 polis yaralı
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Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 1 polis şehit, 5 polis yaralı

22 dakika önce

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu bir polis şehit oldu, 5 polis yaralandı.

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 1 polis şehit, 5 polis yaralı, System.String[]

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu bir polis şehit oldu, 5 polis yaralandı.

Diyarbakır, Dicle, Polis, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:20 
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