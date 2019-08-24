Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 2 şehit, 4 polis yaralı (3)
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Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 2 şehit, 4 polis yaralı (3)

20 dakika önce

ŞEHİT SAYISI 2 OLDUDiyarbakır'ın Dicle ilçesinde, zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan 5 özel harekat polisinden biri daha hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 2 şehit, 4 polis yaralı (3), System.String[]

ŞEHİT SAYISI 2 OLDU
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan 5 özel harekat polisinden biri daha hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şehit sayısının 2 olduğu kazada, yaralanan 4 polisin tedavileri devam ediyor.


Diyarbakır, Dicle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:53 Kaynak: DHA
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Diyarbakır'da zırhlı polis aracı devrildi: 2 polis şehit oldu, 4 polis yaralı
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