Diyarbakır'da zırhlı aracın geçişi sonrası patlama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da zırhlı aracın geçişi sonrası patlama - Son Dakika

Diyarbakır'da zırhlı aracın geçişi sonrası patlama

6 saat önce

Diyarbakır'da, seyir halindeki zırhlı polis aracının geçişinin ardından patlama meydana geldi.

Diyarbakır'da zırhlı aracın geçişi sonrası patlama, System.String[]

Diyarbakır'da, seyir halindeki zırhlı polis aracının geçişinin ardından patlama meydana geldi. Olay yerinde bulunan ikinci el yapımı patlayıcı, polislerin fark etmesi üzerine etkisiz hale getirildi.


Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye görevinde bulunan zırhlı polis aracının geçişinden hemen sonra patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sokağın giriş ve çıkışlarını kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Patlama bölgesinde araştırma yapan güvenlik güçleri, sokak içerisinde başka bir el yapımı patlayıcının daha olduğunu fark etti. Bunun üzerine alınan güvenlik önlemleri ile patlayıcı etkisiz hale getirildi.


Güvenlik güçleri, bölgede delil çalışması yaparken, ölen ya da yaralanın olmadığı olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

ABD'nin New Jersey eyaletinde silahlı çatışmada biri polis 6 kişi öldü
Kemik kıran hükümlü yakalandı Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, 35 bin TL karşılığında arkadaşına dövdürdü Yem fabrikasında patlama 3 işçi yaralı

Son Dakika Haberleri
18:54 2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
18:46 Hindistan'da çiftçiler iki başlı kobra buldu - Son Dakika
18:42 Hindistan'da çiftçiler iki başlı kobra buldu - Son Dakika
18:39 Mobilya atölyesindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
18:38 Kazayla annesini vuran genç polis serbest kaldı - Son Dakika
18:13 ABD'den Türkiye'ye küstah S-400 tehdidi: Parti bitti, artık yolun sonu görüldü - Son Dakika
18:00 Tunceli Belediyesi'nin aldığı zam kararı minibüsçülere kontak kapattı - Son Dakika
17:59 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı - Son Dakika
17:40 Havuzda iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen gözaltına alındı - Son Dakika
17:08 Fransız polisinden göstericilere sert müdahale! Protestocu gözünden vuruldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:00:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da zırhlı aracın geçişi sonrası patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]