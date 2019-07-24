Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da zırhlı polis aracına EYP'li saldırı
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Diyarbakır'da zırhlı polis aracına EYP'li saldırı

43 dakika önce

DİYARBAKIR'da devriye görevi yapan polislerin bulunduğu zırhlı araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.

Diyarbakır'da zırhlı polis aracına EYP'li saldırı, System.String[]
DİYARBAKIR'da devriye görevi yapan polislerin bulunduğu zırhlı araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Yaralananın olmadığı saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Olay gece, saatlerinde Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Şehitlik Caddesi üzerinde devriye görevi yürüten polislerin bulunduğu zırhlı aracı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı. EYP gürültüyle patlarken, şüpheliler kaçtı. Yaralanının olmadığı saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, EYP'li atan kişi ya da kişilerin yakalanması için operasyon başlattı.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:00 Kaynak: DHA
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