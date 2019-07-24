Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da zırhlı polis aracına EYP ve silahlı saldırı: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Diyarbakır'da zırhlı polis aracına EYP ve silahlı saldırı: 4 yaralı

19 dakika önce

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ve silahla saldırı düzenlendi.

Diyarbakır'da zırhlı polis aracına EYP ve silahlı saldırı: 4 yaralı, System.String[]
Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ve silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 sivil vatandaş yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından EYP ve silahla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 4 sivil vatandaş yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganlar birkaç gün önce olay yerinde keşif yaptığı ve saldırganların 6 kişi olduğu belirtildi.

Polis, olay yerinde inceleme başlatırken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı. - DİYARBAKIR
Diyarbakır, Yenişehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski belediye başkanına sokak ortasında silahlı saldırı Pitbull cinsi köpeğe hamile kediyi parçalatan üç çocuk yakalandı Son Dakika! Diyarbakır'da EYP'li saldırı Ceza kesen polise vatandaştan tuhaf tepki: Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 19:05:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da zırhlı polis aracına EYP ve silahlı saldırı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]