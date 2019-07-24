Diyarbakır'da zırhlı polis aracına saldırı
19 dakika önce
Diyarbakır'da terör örgütü PKK mensuplarınca zırhlı polis aracına el bombası atıldı.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:26 Kaynak: AA
'da terör örgütü PKK
mensuplarınca zırhlı polis aracına el bombası atıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir
ilçesi Şehitlik Mahallesi 106. Sokak'ta devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araca teröristlerce el bombası atıldı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının faillerinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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