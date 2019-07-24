Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da zırhlı polis aracına saldırı
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Diyarbakır'da zırhlı polis aracına saldırı

19 dakika önce

Diyarbakır'da terör örgütü PKK mensuplarınca zırhlı polis aracına el bombası atıldı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK mensuplarınca zırhlı polis aracına el bombası atıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 106. Sokak'ta devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araca teröristlerce el bombası atıldı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının faillerinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Diyarbakır'da zırhlı polis aracına saldırı
Diyarbakır, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:26 Kaynak: AA
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