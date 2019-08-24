Diyarbakır'da zırhlı polis aracının devrilmesi
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Ali Uçar'ın şehadet haberi, Hatay'ın Antakya ilçesindeki babaevine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:48 Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Ali Uçar'ın şehadet haberi, Hatay'ın Antakya ilçesindeki babaevine ulaştı.
İlçeye bağlı Akevler Mahallesi'nde yaşayan Uçar'ın ailesine, 23 yaşındaki oğullarının şehit olduğu haberi yetkililer tarafından verildi.
Türk bayrakları asılan şehidin evinin önünde haberin duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş toplandı.
Bekar olduğu öğrenilen şehit polis memuru Uçar'ın cenazesi, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Antakya Mezarlık Kompleksi'nde toprağa verilecek.
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