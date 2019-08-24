Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da zırhlı polis aracının devrilmesi
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Diyarbakır'da zırhlı polis aracının devrilmesi

1 saat önce

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Ali Uçar'ın şehadet haberi, Hatay'ın Antakya ilçesindeki babaevine ulaştı.

Diyarbakır'da zırhlı polis aracının devrilmesi, System.String[]

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Ali Uçar'ın şehadet haberi, Hatay'ın Antakya ilçesindeki babaevine ulaştı.

İlçeye bağlı Akevler Mahallesi'nde yaşayan Uçar'ın ailesine, 23 yaşındaki oğullarının şehit olduğu haberi yetkililer tarafından verildi.

Türk bayrakları asılan şehidin evinin önünde haberin duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş toplandı.

Bekar olduğu öğrenilen şehit polis memuru Uçar'ın cenazesi, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Antakya Mezarlık Kompleksi'nde toprağa verilecek.

Diyarbakır, Antakya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:48 Kaynak: AA
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