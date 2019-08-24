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Diyarbakır'da zırhlı polis aracının devrilmesi

11 dakika önce

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Akın Çelebi'nin naaşı, memleketi Trabzon'a getirildi.

Diyarbakır'da zırhlı polis aracının devrilmesi, System.String[]

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Akın Çelebi'nin naaşı, memleketi Trabzon'a getirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından askeri uçak ile Trabzon Havalimanı'na getirilen şehit Çelebi'nin naaşı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Şehit Çelebi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında taşınarak ambulansa götürüldü. Bu sırada gözyaşı döken anne Rukiye Çelebi'yi polis memurları, baba Necmi Çelebi'yi de şehidin aynı uçakta gelen arkadaşları teselli etti.

Baba Necmi Çelebi, şehit oğlunun tabutunun geçişi sırasında "Beni götürün de yavrumu öpeyim, en son oğlumla cuma görüştüm, mübarek günde." dedi.

Şehidin naaşı, ambulansla Bahçeçik Mahallesi'ndeki gasilhaneye götürüldü. Bu sırada vatandaşlar "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Bekar ve iki kardeşi olduğu öğrenilen şehit polis memuru Çelebi'nin cenazesi yarın öğle vakti Gülbahar Hatun Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Sülüklü Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Öte yandan şehidin annesi Rukiye Çelebi'nin kanserle mücadele ettiği öğrenildi.

Dicle ilçesinde üs bölgesine giden zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 polis şehit olmuş, 4 polis yaralanmıştı.

Diyarbakır, Çelebi, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:40 Kaynak: AA
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