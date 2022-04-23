Diyarbakır'da zorlu eğitimi tamamlayan 'Yunus' polisleri, mezun oldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da zorlu eğitimi tamamlayan 'Yunus' polisleri, mezun oldu

23.04.2022 12:27
Diyarbakır'da zorlu eğitimi tamamlayan 'Yunus' polisleri, mezun oldu

DİYARBAKIR'da, motosikletli 'Yunus' polis timlerinin 6'ncı dönem eğitimini başarıyla bitiren, 3'ü kadın 17 personel mezun oldu.

DİYARBAKIR'da, motosikletli 'Yunus' polis timlerinin 6'ncı dönem eğitimini başarıyla bitiren, 3'ü kadın 17 personel mezun oldu. Mezuniyet töreninde motosikletleriyle 'ay- yıldız' ve akrobatik hareketler yapan polislerin gösterisi ilgi gördü.

Motosikletli 'Yunus' polis timlerinin Diyarbakır'da 6'ncı dönem eğitimini başarıyla bitiren, 3'ü kadın 17 personel için tören düzenlendi. Kayapınar ilçesindeki törene Vali Münir Karaloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve yardımcıları ile mezun olan polisler katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 'Yunus'ların motosikletleriyle yaptıkları 'ay yıldız' ve akrobatik hareketler izleyenlerden alkış aldı. Törenin ardından polislere sertifikaları verilerek, hatıra fotoğrafı çekildi.

'AMANSIZ MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır'ın son 40 yılın en huzurlu ve güvenli dönemini yaşadığını belirterek, "Kolluk kuvvetlerimizin, jandarmamızın, polisimizin, askerimizin, istihbarat teşkilatımızın çok büyük fedakarlıkları var. Şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu ama bugün hem Türkiye'nin diğer şehirlerinde hem Diyarbakır'da bir huzurumuz var. Diyarbakır'a dışarıdan bakanlar bunu görebiliyor mu? Algımız düzeldi mi? Buna 'evet' demek çok mümkün değil. Hala algımızda problem var. O zaman bizim daha çok çalışmamız lazım. Yapacağımız çok iş var. Şimdi terörde bir yere geldik. Son dönemde emniyet ve jandarmanın üzerinde ağırlıkla durduğu bir uyuşturucuyla mücadele var. 'Narko alan' projesi Türkiye'de ödül alan projelerimizden bir tanesi ama sadece alanda değil, ekim alanlarında jandarmamız her sene milyonlarca kök keneviri kaynağında bulup imha ediyor. Amansız mücadelemiz devam edecek" dedi. 'DİYARBAKIR TÜRKİYE'NİN EN GÜVENLİ BÜYÜK KENTLERİNDEN'İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da özellikle dar sokaklarda motosikletli polislere çok ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "Nerede, ne saatte ve nasıl olmamız lazım ki biz bunun parçalarından birini hepinizin bildiği gibi 'Narko alan Diyarbakır' projesinde yaptık. Bu proje Türkiye'nin en başarılı güvenlik projesi seçildi ama bunun yetmeyeceğini biz biliyoruz. Hala hali hazırda özellikle Sur, Bağlar, Yenişehir, Şehitlik ve Kayapınar'ın belli bölgelerinde sıkışık sokaklarda, dar alanlarda motosikletli polislerimize çok ihtiyacımız var. Güvenlik konseptimizin en önemli ayaklarından biri de yunus polislerimizin sayısını 60'a çıkarmak. Şahinlerin de sayısını 20'ye kadar çıkarmak. Öyle olduğu zaman yani en yoğun saatlerde Diyarbakır'da biz 65 polis motosikletiyle görev yaptığımızda bundan kastımız şu, biz Diyarbakır'da bir kadının, yardıma ihtiyaç duyan bir mağdurun yanında 4 dakikadan daha kısa sürede bulunmak istiyoruz. Şimdi bu süremiz 5 dakika civarında. Ama bunu 4 dakikaya indirdiğimizde dünya standartlarında daha üstüne çıkmış olacağız. Yunus polislerimizle şüpheli yakalamalarımızda yüzde binin üzerinde artış sağladık. Ateşli silah yakalamalarımız yüzde yüz elinin üzerinde arttı. Uyuşturucu yakalamalarımız özellikle uyuşturucu kullanım alanında yüzde bin 190 arttı. Bu geçtiğimiz 6 aylık 'Narko alan' projesinde yunus polislerimizin doğru yerde konuşlanmasıyla birlikte, Diyarbakır Türkiye'nin en güvenli büyük kentlerinden biri haline geldi. Arkadaşlarımız büyük bir emek veriyor. Büyük bir gayret içerisindeyiz, gece-gündüz her yerdeyiz" diye konuştu.

Diyarbakır'da zorlu eğitimi tamamlayan 'Yunus' polisleri, mezun oldu
Diyarbakır'da zorlu eğitimi tamamlayan 'Yunus' polisleri, mezun oldu
Diyarbakır'da zorlu eğitimi tamamlayan 'Yunus' polisleri, mezun oldu
Diyarbakır'da zorlu eğitimi tamamlayan 'Yunus' polisleri, mezun oldu
Diyarbakır'da zorlu eğitimi tamamlayan 'Yunus' polisleri, mezun oldu
Diyarbakır'da zorlu eğitimi tamamlayan 'Yunus' polisleri, mezun oldu
Diyarbakır'da zorlu eğitimi tamamlayan 'Yunus' polisleri, mezun oldu
Diyarbakır'da zorlu eğitimi tamamlayan 'Yunus' polisleri, mezun oldu
Diyarbakır'da zorlu eğitimi tamamlayan 'Yunus' polisleri, mezun oldu
Diyarbakır'da zorlu eğitimi tamamlayan 'Yunus' polisleri, mezun oldu
Diyarbakır'da zorlu eğitimi tamamlayan 'Yunus' polisleri, mezun oldu
Diyarbakır'da zorlu eğitimi tamamlayan 'Yunus' polisleri, mezun oldu
Diyarbakır'da zorlu eğitimi tamamlayan 'Yunus' polisleri, mezun oldu
Diyarbakır'da zorlu eğitimi tamamlayan 'Yunus' polisleri, mezun oldu
Diyarbakır'da zorlu eğitimi tamamlayan 'Yunus' polisleri, mezun oldu
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Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Türkiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da zorlu eğitimi tamamlayan 'Yunus' polisleri, mezun oldu - Son Dakika


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