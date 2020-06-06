Diyarbakır'daki 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 8 tutuklama - Son Dakika

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan, 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.
Fatih Mahallesi'nde 3 Haziran gecesi aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, Hülya, Mehmet Sait ve Nuri Karataş'ın yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 11 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı, Çınar Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.