Diyarbakır'daki 4. Oto Sanayi Sitesi 6 ay sonra hizmete girecek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Diyarbakır'da yapımı sürdürülen 4. Oto Sanayi Sitesi'nin 6 ay sonra hizmete açılması planlanıyor.



TOKİ, Diyarbakır'da terör mağdurları ve düşük gelir düzeyine sahip vatandaşlar için konut üretiminin yanı sıra üretimde verimliliğin artırılması, böylece istihdama ve bölgesel gelişime katkı sağlanması için sanayi projesini hayata geçirdi.



4. Oto Tamirciler ve Küçük Sanayi Sitesi Projesi kapsamında Diyarbakır- Elazığ kara yolu üzerinde geçen yıl yapımına başlanan sitenin inşaatının yüzde 80'i tamamlandı.



Yaklaşık 507 dönüm üzerinde kurulacak sanayi sitesinde 5 bin kişi istihdam edilecek. 814 iş yeri kapasitesine sahip modern oto sanayi merkezinde 624'ü 150 metrekare ve 190'ı da 300 metrekare büyüklüğe sahip iki tip iş yeri bulunuyor. Sitede, idare binası, güvenlik, çarşı, banka, fırın, cami, halı saha, PTT ve lokanta da yer alıyor.

Diyarbakır 4. Oto Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Muhsin Erdoğmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanayi sitesinin küçük ölçekli imalat, otomotiv tamir ve bakımı alanında faaliyet gösteren esnaf ve sanayicilerin günün gereksinimlerine uygun iş yerlerine sahip olmaları için kurulduğunu söyledi.

Erdoğmuş, kentteki mevcut sanayi sitelerindeki ve şehir içindeki iş yerlerinin daha uygun mekanlarda hizmet vermesi, insanların daha iyi koşullarda çalışması ve verimli üretimin sağlaması amacıyla inşaatına başlanılan sanayi sitesinin yaklaşık 6 ay sonra tamamlanmasının planladığını dile getirdi.

"Yüzde 80'i tamamlandı"

Mevcut oto sanayi sitelerinin Diyarbakır'ın ihtiyacını karşılayamadığını belirten Erdoğmuş, şunları kaydetti:

"300 milyon lira maliyetli projenin hayata geçiriliyor olması şehrimiz için son derece önemli. Esnaf ve sanatkarımızın talep ettiği modern siteyi kentimiz için bir şans, bir değer olarak görüyorum. İnşaat seviyesi yüzde 80'e ulaşan site 2020'nin mayıs ayında tamamlanacak. Burada 814 iş yerimiz var, 5 bin kişi istihdam edilecek."

Erdoğmuş, projenin gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanayi esnafını sevindirdiğini ifade etti.

"Çok güzel yapılıyor"

Esnaf Ramazan Yalçın da mevcut sanayi sitesinde çalışmakta zorlandıklarını dile getirerek, "İhtiyacımız olan modern sanayi sitesini ilimize kazandıran devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Sanayiyi gezdim gerçekten çok güzel yapılıyor." dedi.

Sitenin tamamlanmasıyla rahata kavuşacaklarını ifade eden usta Hasan Tokak da "Mevcut yerde zor koşullarda çalışıyoruz. Yeni yer modern ve sosyal tesislerle donatılmış bir sanayi." diye konuştu.