Diyarbakır'daki 7 bin yıllık ata tohumu bereketi Türkiye'ye umut oldu - Son Dakika
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Diyarbakır'daki 7 bin yıllık ata tohumu bereketi Türkiye'ye umut oldu

28.05.2022 13:47

Diyarbakır'daki 7 bin yıllık ata tohumu bereketi Türkiye'ye umut oldu 7 bin yıllık buğday Diyarbakır'da boy gösterdi, çiftçiler 'Buğday sorunu kalmayacak' dedi Kayseri Kültepe ilçesinde arkeolojik kazılarda çıkarılan küpte bulunan 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumunun üretimi Diyarbakır'da...

Diyarbakır'daki 7 bin yıllık ata tohumu bereketi Türkiye'ye umut oldu

7 bin yıllık buğday Diyarbakır'da boy gösterdi, çiftçiler 'Buğday sorunu kalmayacak' dedi

DİYARBAKIR - Kayseri Kültepe ilçesinde arkeolojik kazılarda çıkarılan küpte bulunan 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumunun üretimi Diyarbakır'da da başladı. Çiftçilerin büyük verim elde ettiği Siyez buğdayının, Türkiye'nin buğday sorunu kapatacağını ve ihraç da edilebileceğini söyledi.

Kayseri Kültepe kazıları sırasında bulunan küplerden birinin içinden buğday tanesi çıktı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde kiraladığı arazide arkeolojik kazılarda çıkarılan küpte bulunan 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumunun birkaç tanesinden üretim yapmaya başladı. Büyük verim elde edilen hakiki Anadolu buğdayı 'Siyez' Diyarbakırlı çiftçilerinde ilgi odağı oldu. Diyarbakır'ın Sur ilçesi Mermer Mahallesinde ekimini yaparak bölgede ilki başlatan Özkan Yıldırım, diğer buğdaylara göre maliyeti ve bakımı daha az olduğunu ve elde edilen başaklarda 3 kata kadar daha fazla verim verdiğini kaydetti.

"Maliyeti diğer buğdaylara az, verimi çok yüksek"

Özkan Yıldırım maliyetin diğer buğdaylara göre az, verimin ise yüksek olduğunu söyledi. Yıldırım, "Kazı çalışmasında bir küp bulunmuş 7 bin yıllık, içerisinde buğdayda çıkmış, orada bir mühendis ekmiş, ekince de boy ve başak olarak farklı olduğunu görmüş. Her bölgeye bir avuç verdi, bizde 100 kilogram burada 250 dönüme ektik, 150 dekar daha ayrı bölgelerde ektik. Yağışa göre nasıl çıkacaklarını görmek için ayrı ayrı yerlere ektik. 7 bin yıllık ata tohumu buğday, diğerlerine göre farklı, her başakta 250 ile 160 arası dane tutuyor, dekara bin 200 kilogram kuru olarak bekliyoruz, diğer buğdaylar ise yağışlar güzel olursa 450 kilogram geliyor. Bir diğer farkı ise biz diğer buğdaylarda dekarına 30 kilogram ekerken bunu ise dekarına 18 kilogram ektik. Biz bunda taban gübresi 22 kilogram, 15 kilogramda bahar gübresi verince toplamda 37 kilogram gübre kullanmış olduk, diğerlerinde ise 30 kilogram taban 30 ise bahar verilerek 60 kilogram gübre veriliyor. Ayrıca bu ata tohumunda ziraai ilaç kullanılmasına gerek yok, yabani otları boğuyor ve ilaca da gerek kalmıyor. Ayrıca sapları kalın olduğu için diğer buğdaylara göre saman farkı oluyor, diğer buğdaylar dekara 350 kilogram saman verirken bu ata tohumunda ise 1,5 ton saman veriyor ve buda ülke ekonomisine destek sağlıyor. Allah'ın izniyle Türkiye'nin her yerine yayılır genleriyle oynanmamış ata tohumu, buğdayda bununla birlikte yakında ihraç ülkesi olacağız. Maliyeti diğer buğdaylara göre çok az, verimi çok yüksek. Artık Türkiye'nin her yerine bunun yayılmasını istiyoruz" dedi.

Diyarbakır'daki 7 bin yıllık ata tohumu bereketi Türkiye'ye umut oldu
Diyarbakır'daki 7 bin yıllık ata tohumu bereketi Türkiye'ye umut oldu
Diyarbakır'daki 7 bin yıllık ata tohumu bereketi Türkiye'ye umut oldu

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Türkiye, Kayseri, Buğday, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'daki 7 bin yıllık ata tohumu bereketi Türkiye'ye umut oldu - Son Dakika


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