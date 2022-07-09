Diyarbakır'daki arazi kavgasında 1 kişi öldü - Son Dakika
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Diyarbakır'daki arazi kavgasında 1 kişi öldü

09.07.2022 13:40
Diyarbakır'daki arazi kavgasında 1 kişi öldü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan şahıs, 2 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan şahıs, 2 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kulp ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle önceki akşam taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan N.Y. ve Ş.C., durumları kritik olması sebebiyle Diyarbakır'a sevk edildi. 2 gündür yoğun bakımda tedavi gören Ş.C. hayatını kaybederken, diğer iki yaralının ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Hisarcık, kavga, Kulp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'daki arazi kavgasında 1 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'daki arazi kavgasında 1 kişi öldü - Son Dakika
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