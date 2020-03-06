Diyarbakır'daki bombalı saldırı davasında 9 kez müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Diyarbakır'daki bombalı saldırı davasında 9 kez müebbet hapis cezası

21 dakika önce

Diyarbakır'da yaklaşık 4 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen ve 5'i polis 8 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıya ilişkin davada tutuklu yargılanan sanığa 9 kez müebbet ve 369 yıl hapis cezası verildi.

Diyarbakır'daki bombalı saldırı davasında 9 kez müebbet hapis cezası, System.String[]

Diyarbakır'da yaklaşık 4 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen ve 5'i polis 8 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıya ilişkin davada tutuklu yargılanan sanığa 9 kez müebbet ve 369 yıl hapis cezası verildi.


15 Ağustos 2016'da Diyarbakır- Batman karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'na PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla saldırı düzenlenmiş, olayda 5'i polis 8 kişi şehit olmuş, 46 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından tutuklu bulunan zanlıların davası Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Sanıklar tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS yöntemi ile duruşmaya katıldı. Yapılan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme tutuklu sanık F.Ç.'yi devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçlarından 9 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca 46 yaralıya yönelik kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs, kamu malına zarar vermek, mala zarar verme ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma suçlarından da F.Ç'nin 369 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.


Mahkeme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu sanık M.S.'ye ise 7 yıl 6 ay, tutuksuz sanık N.K.'yı da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Polis, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:17 Kaynak: İHA
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