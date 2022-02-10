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Diyarbakır'daki Cam Teras'a Diyarkart ile giriş yapılabilecek - Son Dakika

Diyarbakır'daki Cam Teras'a Diyarkart ile giriş yapılabilecek

10.02.2022 13:00
Diyarbakır'daki Cam Teras'a Diyarkart ile giriş yapılabilecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Cam Teras'a Diyarkart ile giriş imkanı sağlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Cam Teras'a Diyarkart ile giriş imkanı sağlandı.

Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından şehir içi ulaşımda kullanılan Diyarkart artık Cam Teras'ta da kullanılabilecek.

Ekipler, girişteki turnikede çalışma yürüterek sistemi hem Diyarkart hem de jeton ile giriş yapabilecek şekilde düzenledi.

Geçiş ücreti olarak 1 lira alınırken çocuklar ve engelli bireylerden ücret alınmayacak.

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Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki Cam Teras'a Diyarkart ile giriş yapılabilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'daki Cam Teras'a Diyarkart ile giriş yapılabilecek - Son Dakika
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