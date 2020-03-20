Diyarbakır'daki camilerde cuma namazı kılınmadı - Son Dakika
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Diyarbakır'daki camilerde cuma namazı kılınmadı

6 saat önce

Diyarbakır'daki camilerde cuma namazı kılınmadıDİYARBAKIR'da, koronavirüs nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nca alınan tedbir kapsamında, camilerde cuma namazı kılınmadı.

Diyarbakır'daki camilerde cuma namazı kılınmadı

DİYARBAKIR'da, koronavirüs nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nca alınan tedbir kapsamında, camilerde cuma namazı kılınmadı. Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Camii'ne gelenler, kapının kapalı olduğunu görünce dönmek zorunda kaldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüse karşı aldığı kararla ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da cuma namazı kılınmadı. 'İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerifi' olarak bilinen tarihi Ulu Camii'ne gelenler de kapıların kapalı olduğunu görünce geri döndü. Namaz vakti cami hoparlöründen ezan okunduktan sonra imam, anons yaparak, "Ev veya iş yerlerimizde öğle namazını kılıp, milletimize karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunması için dua edelim. Allah bizleri, ülkemizi, ümmetimizi ve tüm insanlığı bu ve benzeri hastalık ve musibetlerden korusun" dedi.

Namaz için Ulu Camii'ne gelen Zahit Han, "İnşallah sonra geleceğiz namaz kılmaya. Allah yardımcımız olsun. Allah halka yardımcı olsun" dedi.

Mehmet Kaçmaz ise "Hastalık için önlem alınması lazım. Hepimiz önlem almak zorundayız. Kahveler kapalı güzel bir şey ama camiye gelen zaten temiz geliyor" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı kararın yerinde olduğunu belirten Çetin Özfidan da "Kapalı olmasını destekliyorum. İslamiyet adına da güzel bir şey. Zaten kalabalık ortamlarda bulaşma oluyor. Kendi tedbirimizi almamız çok güzel. Takdir Allah'ındır, tedbiri bizim almamız lazım. Namazı insan evinde de kılabilir. Şu anda illaki camide kılınacak, diye bir olay da yok" dedi.

Diyarbakır'daki camilerde cuma namazı kılınmadı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:20 Kaynak: DHA

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