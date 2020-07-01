Diyarbakır'daki canlı hayvan borsası, 6 Temmuz'da açılıyor - Son Dakika

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart günü kapatılan canlı hayvan borsasının 6 Temmuz günü açılacağını söyledi. Vali Karaloğlu, hayvan borsasına girecek araçların tünellerden dezenfekte edilerek, içeri alınacağını söyledi.

Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte alınan tedbirler kapsamında, Diyarbakır İl Pandemi Kurulu kararıyla 19 Mart günü kapatılan canlı hayvan borsası, 6 Temmuz günü yeniden açılacak. Vali Münir Karaloğlu, kapalı olduğu dönemde yenileme çalışması yapılan canlı hayvan borsasında, bugün, beraberinde bulunan Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ile Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan ile inceleme yaptı.

Vali Karaloğlu, Diyarbakır'da 2 milyon küçükbaş ve 750 bin büyükbaş hayvan olduğunu söyledi. Hayvancılık alanında Türkiye 'nin en önemli merkezlerinden birinin Diyarbakır olduğuna vurgu yapan Karaloğlu, şunları söyledi: