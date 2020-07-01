Diyarbakır'daki canlı hayvan borsası, 6 Temmuz'da açılıyor - Son Dakika

Diyarbakır'daki canlı hayvan borsası, 6 Temmuz'da açılıyor

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart günü kapatılan canlı hayvan borsasının 6 Temmuz günü açılacağını söyledi.

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart günü kapatılan canlı hayvan borsasının 6 Temmuz günü açılacağını söyledi. Vali Karaloğlu, hayvan borsasına girecek araçların tünellerden dezenfekte edilerek, içeri alınacağını söyledi.

Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte alınan tedbirler kapsamında, Diyarbakır İl Pandemi Kurulu kararıyla 19 Mart günü kapatılan canlı hayvan borsası, 6 Temmuz günü yeniden açılacak. Vali Münir Karaloğlu, kapalı olduğu dönemde yenileme çalışması yapılan canlı hayvan borsasında, bugün, beraberinde bulunan Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ile Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan ile inceleme yaptı.

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Vali Karaloğlu, Diyarbakır'da 2 milyon küçükbaş ve 750 bin büyükbaş hayvan olduğunu söyledi. Hayvancılık alanında Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birinin Diyarbakır olduğuna vurgu yapan Karaloğlu, şunları söyledi:

"Burası, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin en önemli canlı hayvan borsası. Sadece Diyarbakır'dan değil, çevre il ve ilçelerden insanların gelip hayvanını değerlendirdiği bir alan. Diyarbakır, hayvancılık sektörü bakımından Türkiye'nin önemli vilayetlerinden bir tanesidir. Şu anda 2 milyon civarında küçükbaş hayvan ve 750 bin büyükbaş hayvan varlığımız var. Çevre illeri de buna dahil ettiğimizde bölgenin önemli bir canlı hayvan üretim merkezidir. O yüzden bölgedeki canlı hayvan borsaları ve bunların düzenli işlemeleri önemli, buralarda yapılan işlemlerin kayıt altına alınması önemli. Bu alanda bir çok yenilik yapıldı, eskiden tek kapıdan girilip çıkılıyordu, işler birbirine karışıyordu, hayvan pazarına dışarıdan hastalık taşıma riski vardı. Şimdi yeni bir giriş noktası yapıldı, her giren araç, dezenfeksiyon tünellerinde ilaçlanarak borsa alanına alınmış olacak. Açıldığında eskiye göre daha hizmet verecek burası."


Münir Karaloğlu, Koronavirüs, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki canlı hayvan borsası, 6 Temmuz'da açılıyor - Son Dakika

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