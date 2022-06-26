"Diyarbakır'daki cezaevinde hükümlülerin darbedildiği" iddialarına ilişkin açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, ceza infaz kurumlarındaki tüm iş ve işlemlerin işkence ve kötü muameleye karşı sıfır tolerans anlayışıyla yürütüldüğünü belirterek, " Diyarbakır'daki cezaevinde hükümlülerin darbedildiği" iddialarını yalandı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden, "Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülerin darbedildiği"ne ilişkin haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılan basın açıklamasında, ceza infaz kurumunda 24 Haziran'da gerçekleştirilen kapsamlı aramada bazı hükümlülerin üzerinde kurumda bulundurulması yasak maddelerin ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Aramalar kapsamında hükümlü E.A, görevli personele mukavemet göstermiş, fiziki müdahalede bulunmuş ve aramalara engel olmaya çalışmıştır. Ele geçirilen maddeler nedeniyle adli ve idari yönden soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Ceza infaz kurumlarındaki tüm iş ve işlemlerin işkence ve kötü muameleye karşı sıfır tolerans anlayışıyla yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, "Gerçeklikten tamamen uzak ve kötü niyetli söz konusu haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir." ifadesine yer verildi.