Diyarbakır'daki "çiftlik" dolandırıcılığı - Son Dakika
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Diyarbakır'daki "çiftlik" dolandırıcılığı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, çiftçilerin parasını büyükbaş hayvan alımı bahanesiyle dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'daki

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, çiftçilerin parasını büyükbaş hayvan alımı bahanesiyle dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan M.A, İ.A. ve M.M'nin, M.A. tarafından paralarının dolandırıldığı gerekçesiyle jandarmaya başvurarak şikayetçi olmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucu ikna edilen M.A. ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen A.A. Mardin'in Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına teslim oldu.

SEGBİS ile ifadeleri alınan şüpheliler tutuklandı.

Çiftçilerin şikayeti üzerine 4 Ocak'ta jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, geçen yıl mayıs ayında göstermelik çiftlik kiralayan M.A'nın büyükbaş hayvanları alarak çiftliği terk ettiği tespit edilmiş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:20 Kaynak: AA
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