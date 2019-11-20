Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'daki cinayet
Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki cinayet - Son Dakika

Diyarbakır'daki cinayet

6 saat önce

Diyarbakır'da Güney Koreli kişinin öldürüldüğü olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'daki cinayet, System.String[]

Diyarbakır'da Güney Koreli kişinin öldürüldüğü olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde Güney Kore vatandaşı Jınwook Kım'in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili 16 yaşındaki S.D, gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde otopsisi tamamlanan Kım'in cenazesinin yarın ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Diyarbakır'da Güney Koreli Jınwook Kım (41), uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Güney Kore, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şule Çet davasında sanıkların mektupları ortaya çıktı
Güleda'yı 'bana geri dönmezsen kendimi asarım' diye tehdit etmiş Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 00:36:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'daki cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]