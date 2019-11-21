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Diyarbakır'daki cinayet

6 saat önce

Diyarbakır'da yabancı uyruklu kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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Diyarbakır'da yabancı uyruklu kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde önceki gün Güney Kore vatandaşı Jınwook Kım'in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.


Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 yaşındaki S.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.D, savcılıktaki sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı.

Jınwook Kım'in eşi ve çocuğu ile 4 ay önce Diyarbakır'a yerleştikleri öğrenildi.

Diyarbakır'da Güney Koreli Jınwook Kım (41), uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Diyarbakır, Başsavcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:42 Kaynak: AA
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