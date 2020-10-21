Diyarbakır'daki cinayet: Melek, eski sevgilisinden kaçarken kardeşi tarafından öldürülmüş - Son Dakika

Diyarbakır'daki cinayet: Melek, eski sevgilisinden kaçarken kardeşi tarafından öldürülmüş

21.10.2020 15:57
Diyarbakır'daki cinayet: Melek, eski sevgilisinden kaçarken kardeşi tarafından öldürülmüş, System.String[]

DİYARBAKIR'da sokak ortasında öldürülen Melek Aslan'ın (24), 2 ay önce peşini bırakmayan eski erkek arkadaşına karşı koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak kardeşinin kurbanı olduğu ortaya çıktı.

DİYARBAKIR'da sokak ortasında öldürülen Melek Aslan'ın (24), 2 ay önce peşini bırakmayan eski erkek arkadaşına karşı koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak kardeşinin kurbanı olduğu ortaya çıktı. Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu olan genç kızın, erkek arkadaşından şikayetçi olduğu polis ifadesinde, "Orhan bana ulaşamayınca aileme ulaşmış. Ne söylediğini bilmiyorum ancak ailem beni arayıp, tepki verdi. Sonrasında ailem benimle irtibatı kesti" dediği öğrenildi.

Melek Aslan'ın bugün öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi Sanat Sokağı'nda Adıyaman'dan gelen erkek kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından sokak ortasında başından ve göğsünden vurularak öldürülmesiyle ilgili detaylara DHA ulaştı.

TERK ETTİĞİ ERKEK ARKADAŞI AİLESİNİ ARAMIŞMelek Aslan, Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü'nden geçen yıl mezun oldu. Aslan, aynı dönemde de Sakarya'da yaşayan Orhan V. ile tanıştı. Evlilk kararı alan ikili, birbirlerinin aileleriyle tanıştı. Bu süreçte genç kız, Sakarya'ya gitti. Ancak işleri nedeniyle sık sık Almanya'ya giden Orhan V., kıskançlık krizleri yaşamaya başladı. ESKİ ERKEK AKADAŞINA KARŞI 1 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞBir yandan da KPSS'ye hazırlanan Melek, son olarak Orhan V. ile bir kafeteryada buluştu. Bu sırada genç kızı, cep telefonundan bir erkek arkadaşı aradı. Orhan V. ise yeniden kıskançlık krizine girip, Melek'i tehdit etmeye başladı. Melek Aslan da tehditlerinden dolayı Orhan V. hakkında Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu. Eski sevgilinin tehditleri bitmeyince de genç kız, yaklaşık 4 ay önce Diyarbakır'a döndü. Orhan V. burada da Melek'in peşini bırakmadı. Melek, yaklaşık 1 ay önce Orhan V. hakkında suç duyurusunda bulup, koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdı. Aslan o dönemde verdiği ifadesinda "Sakarya'da yaşayan Orhan V. ile yaklaşık bir yıl önce tanıştım. Sevgili olduk. Beni ailesiyle tanıştırdı. Evlerine gidip, geliyordum. Ben de Orhan'ı ailemle tanıştırdım, evlenecektik. Mezun olduktan sonra Orhan beni Sakarya'ya çağırdı. Ailemden habersiz yanına gittim. Kız yurdunda kalmaya başladım. KPSS'ye de hazırlandım. Orhan, Almanya'da iş yaptığından sık sık oraya da giderdi. Orhan'la Sakarya'da bir kafede otururken bir erkek arkadaşım aradı. Açmamamı istedi. Benden şüphelendi ve kıskandı. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Beni tehdit edince Sakarya'da emniyete giderek şikayetçi oldum. Sonrasında da tehdit ve şantajları devam etti. Bunun üzerine tekrar şikayetçi oldum. Sosyal medya hesaplarımı kapattım. Telefonumdan kendisini engelledim ve 3 ay önce tekrar Diyarbakır'a geldim."'AİLEME NE ANLATTIYSA TEPKİ GÖSTERİP İRTİBATI KESTİLER'Melek ifadesinde, kendisini ölüme götüreceğinden habersiz süreci ise şöyle anlatmış;"Orhan bana ulaşamayınca aileme ulaşmış. Ne söylediğini bilmiyorum ama ailem beni aradı ve tepki verdi. Sonrasında da ailem benimle irtibatı kesti. Ancak Orhan peşimi bırakmadı. Telefonumdan arayarak çekiliş kazandığımı söylediler. Bir otele davet ettiler. Gittiğimde Orhan oradaydı. Kendisiyle görüştüm. Tekrar tartışmaya başladık. Beni darbedince tekrar şikayetçi oldum. Sonrasında yine Diyarbakır'da defalarca karşıma çıktı. Sosyal medya üzerindeki hesaplarımdan tehdit ve şantajlara devam etti."İfadesi alınan Orhan V.'nin ise, "Melek Aslan eski sevgilim olur. Kendisine 30 bin euro vermiştim. Onu istediğim için böyle yalanlarla benden şikayetçi oldu" dediği öğrenildi.Melek Aslan'ı öldürdükten sonra yakalanan kardeş Mustafa Aslan da ilk ifadesinde cinayeti 'namus meselesi' nedeniyle işlediğini söyledi. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemede 3 adet boş kovan bulunduğu bildirildi.

Diyarbakır'daki cinayet: Melek, eski sevgilisinden kaçarken kardeşi tarafından öldürülmüş
Diyarbakır'daki cinayet: Melek, eski sevgilisinden kaçarken kardeşi tarafından öldürülmüş
Diyarbakır'daki cinayet: Melek, eski sevgilisinden kaçarken kardeşi tarafından öldürülmüş
Diyarbakır'daki cinayet: Melek, eski sevgilisinden kaçarken kardeşi tarafından öldürülmüş

Diyarbakır, Sakarya, Mezun, Erkek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki cinayet: Melek, eski sevgilisinden kaçarken kardeşi tarafından öldürülmüş - Son Dakika

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