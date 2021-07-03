Diyarbakır'daki emlak piyasası masaya yatırıldı

Diyarbakır'da emlakçılık mesleği ile yüksek emlak fiyatlarının tartışılması ve sebebinin araştırılması konusunda Katılım Gayrimenkul ve İnşaat'ın girişimleriyle düzenlenen seminerde sorunlar masaya yatırıldı.

Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen seminere, Katılım Gayrimenkul ve İnşaat Yetkilisi Recep Ekitici, Broker Mümtaz Önal, Arazi ve Arsa Uzmanı Yusuf Aydemir, Exper Gayrimenkul yetkilisi Muhterem Özkaplan ve çok sayıda gayrimenkul yetkilisi katıldı. Çok verimli geçen toplantıda Broker Mümtaz Önal, emlakçılığın çok prestijli bir meslek olduğunu belirterek, bu işin mutlaka emlakçıların önemsemesini ve başka kişiler tarafında yapılamayacağını aktardı. Toplantı sonunda açıklamada bulunan ve amaçlarının böyle bir etkinlikte bir araya gelmek olduğunu belirten Katılım Gayrimenkul ve İnşaat Yetkilisi Recep Ekitici, "Kentte yüksek emlak fiyatlarından bizde yakınıyoruz. 4 yıllık bir daireyi bugün yüksek fiyata bazı emlakçıların satmasını fırsatçılık olarak değerlendiriyoruz. Bunun öne geçilmesi adına böyle bir seminer verdik. Seminerimiz çok verimli geçti" dedi. - DİYARBAKIR