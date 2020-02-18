Diyarbakır'daki erteleme maçları cumartesi gün oynanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbakır'daki erteleme maçları cumartesi gün oynanacak - Son Dakika Spor

Diyarbakır'daki erteleme maçları cumartesi gün oynanacak

7 saat önce

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde geçen hafta olumsuz hava ve saha şartları nedeniyle ertelenen maçlar bu hafta sonu oynanacak.

Diyarbakır'daki erteleme maçları cumartesi gün oynanacak, System.String[]

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde geçen hafta olumsuz hava ve saha şartları nedeniyle ertelenen maçlar bu hafta sonu oynanacak.


Ligde 42 puanla lider durumda yer alan Diyarbakır spor, 36 puanlı Mezopotamyaspor ile cumartesi günü saat 14.00'da Seyrantepe spor tesislerinde karşı karşıya gelecek. İlk 4 sırayı alacak takımların Play-Off'a kalacağı Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde geçen hafta ertelenen 17. hafta maçları cumartesi ve pazar günü yapılacak. Lider Diyarbakırspor ile 4. sıradaki Mezopotamyaspor arasındaki karşılaşma cumartesi günü saat 14.00'da oynanacak.


Diyarbakırspor teknik direktörü Aytekin Yıldırım, cumartesi günü kendileri gibi hedefi olan bir takımla karşılaşacaklarını belirtti. Yıldırım, "Tüm taraftarlarımızı tribüne davet ediyoruz. Bizim için her maç final havasında olacak. Bölgesel Amatör Lig hedefine ulaşmak için herkesi yanımızda görmek istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:39 Kaynak: İHA
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