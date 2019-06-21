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Diyarbakır'daki ev bir hafta içinde iki kez yandı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Diyarbakır'daki ev bir hafta içinde iki kez yandı, System.String[]
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yatak odasında çıkan yangında evde bulunan bir kişi yaralanırken, yangın sonrası geriye bebeğe ait beşiğin iskeleti ve yatak odasının kül olmuş hali kaldı.

Olay, Yenişehir İlçesi Üçkuyular Mahallesi Nujiyan sitesi F blok 10'uncu katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile bireylerinden anne ve bebeğin komşulara gitmesi sonrası evde bulunan ve ismi öğrenilemeyen baba yatak odasından uyudu. Bu sırada sebebi bilinmeyen bir neden dolayı yatak odasının tavanından bir anda yangın çıktı. Yangın kısa sürede odanın tümünü sararken, uykudan uyanan baba, yangına müdahalede bulundu.

Evden duman çıktığını fark eden bina sakinleri, durumu 112 sağlık ve 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hem yangına müdahalede bulundu hem de evde yangına müdahalede bulunan babayı kapıyı kırıp çıkardı.

Yangına müdahale ettiği sırada yaralanan baba, itfaiye ekiplerince ambulansa taşınırken, sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, evin bir hafta içinde ikinci kez yandığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:10 Kaynak: İHA
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