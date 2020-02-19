Diyarbakır'daki "evlat nöbeti"nin sosyolojik yönlerini araştırdı - Son Dakika
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Diyarbakır'daki "evlat nöbeti"nin sosyolojik yönlerini araştırdı

7 saat önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Adem Palabıyık, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak için 170 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan annelerin oturma eylemi ile ailelerin yaşadığı sorunların sosyolojik...

Diyarbakır'daki

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Adem Palabıyık, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak için 170 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan annelerin oturma eylemi ile ailelerin yaşadığı sorunların sosyolojik yönlerini araştırdı.

Doç. Dr. Palabıyık, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019'dan bu yana evlatlarına kavuşmak için oturma eylemlerini sürdüren annelerin yanına giderek, burada yaklaşık bir haftalık çalışma yürüttü.

Ailelerle görüşerek yaşadıkları olay ve acıları dinleyen Palabıyık, yaptığı çalışmayı İstanbul'da gerçekleştirilecek konferansta sunacak.

Palabıyık, AA muhabirine, söz konusu oturma eylemini toplumsal hareketlerden ayıran en önemli özelliğin anne kavramı üzerinde yoğunlaşılması olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu eyleme siyasi süreç dahil olmuyor. Doğal ve dinamikliğiyle devam ediyor. Çünkü annelik doğal bir süreçtir. Diyarbakır annelerinin eylemi, farklı şehir ve kültürlerden bir araya gelen annelerin evlatlarını aramak için oluşturduğu çaba biçimi ve tutumudur. Farklı kültürlerin, ailelerin ve yapıların bir araya gelmesi, ülkemizin birliğinin sembolü, toplumsal cinsiyet ve yapı açısından da ciddi önem arz ediyor."

Halkların Demokratik Partisi, Eren Üniversitesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:20 Kaynak: AA
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