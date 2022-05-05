Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 286 oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 286 oldu

05.05.2022 13:41
Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 286 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocukları için nöbet tutan ailelerin sayısı, 286'ya yükseldi.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocukları için nöbet tutan ailelerin sayısı, 286'ya yükseldi. Kızı Güneş için Kars'tan gelen Faik Karahan, "29 yaşındaydı, kandırdılar ve götürdüler. Kızımı almadan gitmeyeceğim" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 976 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. 2018 yılında 'Kıbrıs'a çalışmaya gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen kızı Güneş için Kars'tan gelen Faik Karahan ile nöbet tutan aile sayısı, 286'ya yükseldi.Nöbet tutan diğer aileler tarafından karşılanan Faik Karahan, "Kızım 29 yaşındaydı, kandırdılar ve götürdüler. Kızımı almadan gitmeyeceğim. Burada nöbetteyim. Annesi de çok hasta. Pişman olsun ve dönsün. Gelmeyene kadar da buradan gitmeyeceğim. Kim seni kandırdı ve götürdüyse de onları devlete havale ediyoruz. HDP kandırdı, gitti" dedi.


Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 286 oldu
Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 286 oldu
Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 286 oldu
Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 286 oldu
Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 286 oldu
Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 286 oldu
YORUMLAR
500
Altı bayramdır oğlundan uzak olan baba, evlat nöbetini sürdürüyor Altı bayramdır oğlundan uzak olan baba, evlat nöbetini sürdürüyor 6 bayramdır oğlundan uzak olan baba, evlat nöbetini sürdürüyor 6 bayramdır oğlundan uzak olan baba, evlat nöbetini sürdürüyor

Diyarbakır, Terör, Kars, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 286 oldu - Son Dakika


Son Dakika
13:34 Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko Rusya-Ukrayna savaşının beklenenden uzun sürdüğünü açıkladı!
13:25 Düğünde işini yapan zurnacıya maganda kurşunu isabet etti!
13:25 Putin'in aşçısında Batı'ya ağır sözler: Acınası durumdaki nesli tükenmiş sapıklar
13:21 Aşk şarkılarının vazgeçilmez sanatçısı Baha'nın gerçek ismi duyanları şaşırttı!
13:06 MHP'li Yalçın'dan İYİ Partili Dervişoğlu'na "havlama" iması: Yetiştiği kapıya ürür!
11:03 Süt üreticileri, Ulusal Süt Konseyi'ne isyan etti: Her gün litre başı 2 lira zarar ediyoruz
12:40 Ali Babacan'dan enflasyon yorumu: Yıkım yaşıyoruz, TÜİK'in yüzde 70'lik enflasyon oranı bunun ispatı
12:39 Yoksullar enflasyonu daha ağır yaşıyor: Yoksulun gıda enflasyonu yüzde 131,6, zenginin yüzde 65,5
12:38 Ablasını ''kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin'' diye vahşice öldüren sanıktan savunma: Bıçakla düştü, boynu kesildi!
12:17 Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı öldüren Asala militanı Sasunyan, Erivan'da gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 13:48:00. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 286 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement