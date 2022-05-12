DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 288 OLDU - Son Dakika
Üye Girişi

DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 288 OLDU

12.05.2022 15:22

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocukları için nöbet tutan ailelerin sayısı, 2014'te "İzmir'e çalışmaya gidiyorum" diyerek evden çıkan oğlu Mahsum için gelen Mirza Güneş ile 288'e yükseldi.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocukları için nöbet tutan ailelerin sayısı, 2014'te " İzmir'e çalışmaya gidiyorum" diyerek evden çıkan oğlu Mahsum için gelen Mirza Güneş ile 288'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 983 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. "İzmir'e çalışmaya gidiyorum" diyerek 8 yıl önce evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen oğlu Mahsum için Muş'tan gelen Mirza Güneş ile nöbetteki aile sayısı, 288'e çıktı. Evlat nöbeti tutan diğer ailelerin karşıladığı Mirza Güneş, 8 yıldır çocuğunun kayıp olduğunu söyleyerek, "Onun için geldim. Gidip teslim olsun. Sonuna kadar çadırda eylemde olacağım. Muş'tan geldim, İzmir'e çalışmaya gitti. 20 yaşında gitti, hiç haber alamadık" dedi.

Burak EMEK- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)

DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 288 OLDU
DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 288 OLDU
DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 288 OLDU
DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 288 OLDU
DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 288 OLDU

YORUMLAR
500
Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti 982'nci gününde Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti 982'nci gününde Muş'ta bedensel engellilerden evlat nöbetindeki ailelere destek Muş'ta bedensel engellilerden evlat nöbetindeki ailelere destek

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 288 OLDU - Son Dakika


Son Dakika
21:09 73 yaşındaki adam uyumcunun dikkati sayesinde 257 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu!
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
20:36 Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 21:31:59. #1.11#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 288 OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement