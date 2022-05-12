DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 288 OLDU - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocukları için nöbet tutan ailelerin sayısı, 2014'te " İzmir'e çalışmaya gidiyorum" diyerek evden çıkan oğlu Mahsum için gelen Mirza Güneş ile 288'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 983 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. "İzmir'e çalışmaya gidiyorum" diyerek 8 yıl önce evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen oğlu Mahsum için Muş'tan gelen Mirza Güneş ile nöbetteki aile sayısı, 288'e çıktı. Evlat nöbeti tutan diğer ailelerin karşıladığı Mirza Güneş, 8 yıldır çocuğunun kayıp olduğunu söyleyerek, "Onun için geldim. Gidip teslim olsun. Sonuna kadar çadırda eylemde olacağım. Muş'tan geldim, İzmir'e çalışmaya gitti. 20 yaşında gitti, hiç haber alamadık" dedi.

Burak EMEK- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)