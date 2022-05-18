DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 290 OLDU - Son Dakika
Üye Girişi

DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 290 OLDU

18.05.2022 15:07

DİYARBAKIR'da evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 2019'da 21 yaşındayken 'İstanbul'a çalışmaya gidiyorum' diye evden çıkan ve geri dönmeyen oğulları Mehmet için Şanlıurfa'dan gelen Müslüm- Mahide Arslan çifti ile 290'a yükseldi.

DİYARBAKIR'da evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 2019'da 21 yaşındayken 'İstanbul'a çalışmaya gidiyorum' diye evden çıkan ve geri dönmeyen oğulları Mehmet için Şanlıurfa'dan gelen Müslüm- Mahide Arslan çifti ile 290'a yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 989 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, Şanlıurfa'da 3 yıl önce 21 yaşındayken 'İstanbul'a çalışmaya gidiyorum' diyerek evinden ayrılan ve bir daha dönmeyen oğulları Mehmet için gelen Müslüm ve Mahide Arslan çifti ile 290 oldu.

Evlat nöbeti tutan diğer ailelerin karşıladığı Mahide ve Müslüm Arslan çifti, 'Kahrolsun HDP' sloganlarıyla yürüdü. Müslüm Arslan, oğlunun kandırılıp kaçırıldığını belirterek, "O gün bugündür bir haber alamadık. HDP binası önüne geldim. Oğlum; çık, gel. Ben sana sesleniyorum, gittiğin yer annenden ve babandan daha mı kıymetli? Neyimiz eksikti de gittin? Halimize bak, ne hale düştük" diye konuştu.

Mahide Arslan da oğluna seslenerek, "Hastayım oğlum; çık, gel artık. Ben bittim. Bize bir şey söylemeden anahtarı komşulara vermiş, gitmiş. Nereden haber alacağız? Hangi kapıyı çalıyorsam yüzüme kapanıyor. 3 sene oldu, bir telefon gelmedi. Televizyonda burayı gördüm, geldim" dedi. (DHA)

DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 290 OLDU
DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 290 OLDU
DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 290 OLDU
DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 290 OLDU
DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 290 OLDU
DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 290 OLDU
DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 290 OLDU
DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 290 OLDU

YORUMLAR
500
Diyarbakır'daki evlat nöbetine 290. aile katıldı Diyarbakır'daki evlat nöbetine 290. aile katıldı Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 35'e yükseldi Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 35'e yükseldi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 290 OLDU - Son Dakika


Son Dakika
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:46:17. #1.11#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 290 OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement