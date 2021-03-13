Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı - Son Dakika

Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Anne ve babasıyla nöbete katılan ağabey Sinan Durak:

"Resmen sattılar kız kardeşimi, biz bugün geri getirilmesini istiyoruz"

DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 558'inci gününde devam ederken, bugün eyleme bir aile daha katılırken, eyleme katılan aile sayısı 216'ya yükseldi.

2014 yılında terör örgütü PKK tarafından 11 yaşındayken dağa kaçırılan Zührete Durak'ın babası Abdulselam, annesi Cavreş ve ağabeyi Sinan Durak, HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek evlat nöbetine katıldı. Ağabey Sinan Durak, kız kardeşinin 2014 yılında okul okuduğunu belirterek, "Kardeşimi kaçırıp PKK'ya verdiler. Resmen sattılar kız kardeşimi, biz bugün geri getirilmesini istiyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından aile diğer ailelerle birlikte evlat nöbetine başladı.