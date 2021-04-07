Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı - Son Dakika

Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı

07.04.2021 14:03

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine iki aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine iki aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 583'üncü gününde devam ediyor.

Dağa götürülen oğlu İdris için Batman'dan gelen anne Suphiye Yakut ile kardeşi Ensari Karaşan için Diyarbakır'dan Hayriye Akyüz de oturma eylemine dahil oldu.

Anne Suphiye Yakut, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun çalışmaya gittiği İzmir'den evine döndüğünü, 10 gün sonra da kaybolduğunu söyledi.

Kendisinden bir daha haber alamadıklarını ifade eden Yakut, "Oğlumu çok seviyorum. Oğlum gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Oğlumu PKK'dan HDP'den istiyorum. Allah PKK'yı kahretsin." dedi.

Abla Hayriye Akyüz de daha önce annelerin eylemini televizyondan takip ettiğini, birkaç kez de onlara destek ziyaretinde bulunduğunu ifade etti.

Üniversitede okuyan kardeşinin 3 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü dile getiren Akyüz, "Kardeşim HDP tarafından kandırılıp örgüte gönderildi. Kardeşimle hiçbir şekilde irtibat kuramadık. 'Evlat düşman kapısına götürür' derlerdi, gerçekmiş. Evlat insanı düşman kapısına götürüyor." diye konuştu.

Kardeşine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Akyüz, "Ensari günaha girme. Ne olursun kimsenin çocuklarını yetim bırakma." ifadelerini kullandı.

Aileler bekleyişini sürdürüyor

Aileler ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişlerine devam ediyor.

Anne Necibe Çifçi başlattıkları mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

"Evlatlarımız getirilip bize teslim edilmeden bu binanın önünü terk etmeyeceğiz." diyen Çifçi, evlatlarını HDP'den ve PKK'dan istediklerini aktardı.

Çiftçi, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

Baba Şevket Bingöl de oğlunu HDP'den istediğini belirtti.

Bingöl, "Oturma eylemindeki bütün ailelerin çocukları HDP'liler tarafından kandırılarak, dağa gönderildi. Allah'ın izniyle çocuğumuzu alacağız. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı
Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı
Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı
Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Batman, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, işte olay yerinden ilk görüntüler Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, işte olay yerinden ilk görüntüler Emniyet'ten Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Nihat Doğan, sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin yanına taşındı Nihat Doğan, sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin yanına taşındı Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti
Kötü sonuçlara tahammülü kalmayan Fatih Terim, idmanda takıma patladı Kötü sonuçlara tahammülü kalmayan Fatih Terim, idmanda takıma patladı         
14:57
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu         
14:37
Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, aralarındaki farkı açıkladı Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, aralarındaki farkı açıkladı         
14:31
Son Dakika! Son Dakika! "Müjdeyi vermek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı: Kanal İstanbul'a başlıyoruz         
13:31
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti         
12:51
Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı         
12:17
Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali         
12:05
Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti         
10:54
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Göz kenarındaki kırışıklıkları düzelttirmek isteyen kadının hayatı yaptırdığı botoks sonrası kabusa döndü Göz kenarındaki kırışıklıkları düzelttirmek isteyen kadının hayatı yaptırdığı botoks sonrası kabusa döndü         
10:19
AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu         
09:41
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 15:06:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei