Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'daki Eyp'li Saldırı Kamerada

Diyarbakır'daki Eyp'li Saldırı Kamerada

3 dakika önce

DİYARBAKIR'da, dün akşam yüzleri maskeli ve etek giyen terör örgütü PKK sempatizanı grubun, aralarında Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de bulunduğu 4 yere el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenledikleri saldırı anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Diyarbakır'daki Eyp'li Saldırı Kamerada, System.String[]
DİYARBAKIR'da, dün akşam yüzleri maskeli ve etek giyen terör örgütü PKK sempatizanı grubun, aralarında Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de bulunduğu 4 yere el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenledikleri saldırı anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı sırasında emniyetin önünden yürüyen bir kadın da yaralanmaktan son anda kurtuldu.

Yüzleri maskeli ve etek giydikleri belirtilen PKK sempatizanı grup, dün akşam Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu ve bir markete el yapımı patlayıcı attı. Saldırganlar kaçarken de yola bir EYP daha  attı. Saldırı sırasında market önünde bulunan bir kişi hafif yaralandı. Yaralı kişi ayakta tedavi edilirken, polis saldırı ile ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Bugün ise saldırı anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yüzleri görülmeyen grubun, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün girişine EYP attıkları, patlama sırasında ise yoğun duman oluştuğu görüldü. Saldırı sırasında yoldan geçen bir kadın da atılan EYP'ye hedef oldu. Elinde poşet bulunan kadın son anda uzaklaşarak yaralanmaktan kurtulduğu görülen görüntülerde, duman kaplayan caddeden geçen sürücülerin de zor anlar yaşadığı görüldü.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:04 Kaynak: DHA

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