Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'daki Futbol Hakemleri Gece Düzenledi

Diyarbakır'daki Futbol Hakemleri Gece Düzenledi

30 dakika önce

Diyarbakır'daki futbol hakemleri camiası, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) tarafından düzenlenen gala gecesinde bir araya gelerek dayanışma mesajı verdi.

Diyarbakır'daki Futbol Hakemleri Gece Düzenledi, System.String[]
Diyarbakır'daki futbol hakemleri camiası, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) tarafından düzenlenen gala gecesinde bir araya gelerek dayanışma mesajı verdi.

Bir otelde düzenlenen geceye hakem ve gözlemcilerin yanı sıra eski hakemler, MHK Üyesi ve MHK 8. Bölge Sorumlusu Nihat Mızrak, spor taban birlikleri yöneticileri ve davetliler katıldı. Gecede 26 hakeme kokartları törenle takıldı. Hakemlerin ailelerinin de katıldığı gecede canlı müzik dinletisi de yapılırken, hakemler halay çekerek eğlendi.

MHK Üyesi ve MHK 8. Bölge Sorumlusu Nihat Mızrak, birlik ve beraberlik mesajları verdiği konuşmasında bir zamanlar Türkiye'de ilk 3'te olan Diyarbakır hakemliğinin şu anda hak ettiği yerde olmadığına dikkat çekerek genç hakemlere tavsiyelerde bulundu.

TFFHGD Diyarbakır Şube Başkanı İsmail Güzel de, aile ortamını sağlamak adına bu organizasyonu önemsediklerine dikkat çekerek geceye katılanlara teşekkür etti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:37 Kaynak: İHA

Merkez Hakem Kurulu, Türkiye, Futbol, Diyarbakır, Spor
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