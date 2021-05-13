Diyarbakır'daki Hava Şehitliği'nde hüzünlü bayram - Son Dakika

Şehidin 8 yaşındaki kızı Hiranur Çağlar da, babasının bayramını kutlamaya geldiğini söyledi.

Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olan şehit ailelerinin kabir ziyaretleri sürüyor. Diyarbakır 'ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Hava Şehitliği'nde evlatlarının kabirlerini ziyaret eden şehit aileleri, bayramı hüzünlü geçirdiklerini söylediler.

DİYARBAKIR'daki şehit aileleri, bayramının ilk gününde evlatlarını kabirleri başında ziyaret etti.

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