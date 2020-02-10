Diyarbakır'daki inşaat dolandırıcılığı iddiası - Son Dakika
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Diyarbakır'daki inşaat dolandırıcılığı iddiası

6 saat önce

Diyarbakır'da aynı daireyi birkaç kişiye sattığı iddia edilen müteahhit Menekşe İnci, ortadan kaybolmadığını, mağduriyetin emlakçı Bedirhan Yıldız'dan kaynaklandığını öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

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Diyarbakır'da aynı daireyi birkaç kişiye sattığı iddia edilen müteahhit Menekşe İnci, ortadan kaybolmadığını, mağduriyetin emlakçı Bedirhan Yıldız'dan kaynaklandığını öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Emlakçı Yıldız da iddiaları kabul etmediğini ifade ederek, firma sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.


Merkez Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde bir inşaat firması, 2016 yılında 330 daireden oluşan sitenin inşaatına başladı. Sitenin yapımı sırasında ortalama 250 bin liradan dairelerin satışı yapıldı. Ev alanlardan bazıları yapımı devam eden evlerinin son halini görmek ve daire numaralarını öğrenmek için siteye gittiklerinde listede isimlerini göremedi. Vatandaşlar firma sahibi Menekşe İnci'nin ortadan kaybolduğunu iddia ederken, Menekşe İnci açıklamalarda bulundu. İnci ortadan kaybolmadığını, hak sahiplerinin mağduriyetinin emlakçı Bedirhan Yıldızdan kaynaklı olduğunu savunurken, emlakçı Yıldız da iddiaları kabul etmediğini söyledi.


"Ben ayrılmadım, hala daha inşaatımın içindeyim"


Firma sahibi Menekşe İnci, yaşanan mağduriyetin kendisinden kaynaklanmadığını ileri sürerek, "Benim için kaçtı demişler. Ben buradayım, savcılığa şikayette bulundum. Beni karalamak için ismimi lekelediler. Biz kimsenin hakkını yemedik. 10 blok tek başıma yapıyorum. Emlakçı Bedirhan Yıldız beni dolandırdı. Paramın bir kısmını vermeyince inşaatım yarıda kaldı. 1 yıl inşaat yarıda kalınca arsa sahipleri çağırdılar. Anlaştık karar verdik. Ortak karar verdik. Ben ayrılmadım. Hala daha inşaatımın içindeyim. Kim bana banka yoluyla para göndermişse, kim dairelerin buradadır demişse getirsinler ispat etsinler. Mesele 40 kişinin burada daire parası verilmedi. O daireler iptal oldu. O yüzden kaynaklanıyor. 40 mağdur insan var. O insanların paraları bize gelmediği için o daireler boşa düştü. Mağdurlar gerçekten haklıdır ama benden kaynaklı bir şey yok. Emlakçı Bedirhan Yıldız'dan kaynaklanıyor. Çünkü paralarını ona teslim etmişler. Sözleşmelerinde daire ve kat numarası yazıyor ama daire parası 1 TL de olsa bize gelmedi. O yüzden insanlar da mağdur. Bize 140 bin lira derken adamlardan 250-260 bin lira aldığı kişiler de var. Benim iş hayatımı, ticari hayatımı bitirdiler. Ben buradayım, kaçmamışım. Bu konutları da ben yapmışım. Bu konutlar tamamlanacak. Mağdur olan insanların paraları verilmediğinden dolayı daireleri iptal oldu. Bu zavallı kadına da iftira atmışlar, çaycının üstüne daire yapıldığını iddia etmişler. Çaycımız da bu" dedi.


"Haklarımız için adli mercilere başvurduk"


Emlakçı Bedirhan Yıldız ise Menekşe İnci ile ilgili yasal işlem başlatmış olduklarını ve adli mercilere başvuru yaptıklarını söyledi. Yıldız, "Mağdur olan 65 üzerinde arkadaşlarımız var. Burada şunu anlıyoruz, Menekşe İnci bu daireleri bize sattıktan sonra başkalarına ama hayali kişiler. Asıl bunlar para vermeden bu daireleri bunların adına geçirmeye çalışıyor. Onların adına devrettiği tapuları da tespit ettik. Cumhuriyet Başsavcılığının bu olayın takipçisi olmasını istiyoruz. Yüzlerce aile, on binlerce kişi mağdur ediliyor. 6 trilyon para çalmışlar, hala da bir 30 trilyon daha çalmaya niyetleri var. Bizlerden 100 bin lira, 150 bin lira, 70, 80 bin lira kişi başı para getirin dairelerinizi size teslim edelim talebinde bulunuyorlar" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Kayapınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:02 Kaynak: İHA
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