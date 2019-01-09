Diyarbakır'daki İş Adamlarından İsrailli Gazeteciye Tepki

Diyarbakır'daki iş çevresi, İsrailli gazeteci Arad Nir'e tepki gösterdi.

Diyarbakır'daki iş çevresi, İsrailli gazeteci Arad Nir'e tepki gösterdi.



Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 ay önce Ticaret Bakanlığının UR-GE (Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi) Projesi kapsamında OSB'deki bir grup girişimcinin İsrail ve Filistin'de pazar ve sektör araştırması yaparak ikili görüşmelerde bulunduğunu belirtti.



Çok verimli geçen ve iş bağlantılarının da sağlandığı bu gezinin ardından Türk -İsrail İş Konseyi öncülüğünde İsrail iş insanı heyetinin Diyarbakır'a gelmek için talepte bulunduğunu aktaran Odabaşı, bu kapsamda bir süre önce Türk-İsrail İş Konseyi Başkan Yardımcısı Eli Dönmez başkanlığında şehre gelen grup içerisinde, İsrailli gazeteci Arad Nir'in de yer aldığını söyledi.



Heyetin yaptığı temaslar ile OSB'deki fabrikalarda yürütülen çalışmalarla ilgili ekibiyle çekim gerçekleştiren Nir'in, kendisi ve bazı yatırımcılarla üretim ve Diyarbakır OSB'ye yatırımın avantajlarına ilişkin röportaj yaptığını kaydeden Odabaşı, ancak sosyal medyada yer alan, İsrailli gazetecinin temaslarıyla ilgili haberin içeriğinin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.



Başkan Odabaşı, Nir ile yaptıkları röportajda, politik görüşlerin asla yer almadığına işaret ederek, şöyle konuştu:



"İsrail iş insanlarıyla hangi ürünleri Diyarbakır'dan satın alabileceklerine ilişkin görüşmeler yapıldı. Şehirde tarihi ve turistik mekanlarla ilgili çekim yaptıklarını söylediler. Siyasi içerikli röportaj yapmadık. Gerçek dışı bilgilerin yer aldığı haberde ismimizin yer alması bizleri son derece üzmüştür. Bu gazeteciyi kınıyoruz."



OSB'deki yatırımcılar da fabrikalarındaki üretime ilişkin görüntü ve röportajların asılsız bir haberde kullanılmasından büyük rahatsızlık duyduklarını belirtti.

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