Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenleniyor

Ticaret Bakanlığı firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirme amacıyla yurt sathında Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenliyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Mart ayına kadar yüz yüze olarak yerinde gerçekleştirilen Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri organizasyonları COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde online olarak devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) eğitim organizasyonu ile Diyarbakır'da yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak 12 Nisan 2021 tarihinde Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlenecek.

Seminer; Ticaret Bakanlığı tarafından İhracatta Uygulanan Destek Programları, Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu, İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları, E-Ticaret/ E- İhracat Uygulamaları, konularını kapsamakta.

Ticaret Bakanlığınca, 2020 yılında 75 ilde, 17 işbirliği kuruluşu ile 45 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlenmiş ve bu seminerlere 4 bin 131 kişi katılım sağlandı.

2021 yılı Ocak-Nisan döneminde (2 Nisan itibariyle) 8 işbirliği kuruluşu ile 21 ilde gerçekleştirilen 17 online Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerine 3 bin 159 kişi katılım sağlandı.

2021 yılında video konferans yöntemiyle 55 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri gerçekleştirilmesi planlanmakta. - ANKARA