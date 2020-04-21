Diyarbakır'daki iş dünyasından koronavirüs mücadelesine tam not - Son Dakika
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Diyarbakır'daki iş dünyasından koronavirüs mücadelesine tam not

12 dakika önce

DİYARBAKIR'daki iş dünyası temsilcileri, koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerin, virüsün ilk ortaya çıktığı günden bu yana büyük bir titizlikle ve başarıyla uygulandığını belirtti.

Diyarbakır'daki iş dünyasından koronavirüs mücadelesine tam not, System.String[]

DİYARBAKIR'daki iş dünyası temsilcileri, koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerin, virüsün ilk ortaya çıktığı günden bu yana büyük bir titizlikle ve başarıyla uygulandığını belirtti.

Diyarbakır'da, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Aziz Odabaşı ve Ziraat Odası İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Cevat Delil, bir araya gelerek, koronavirüsle mücadelede yürütülen çalışmalara desteklerini bildirmek amacıyla ortak bildiri deklere etti.

Bildiriyi okuyan Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, kentteki tüm kamu, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının sıkı bir işbirliği ile yoğun çaba içerisinde bulunduklarını söyledi.

'KAMU, ÖZEL SEKTÖR VE SİVİL TOPLUM EL ELE'

Ebedinoğlu, kent sakinlerine zamanında ve doğru bilgiyi verebilmek, bu süreçte yaşanabilecek her türlü olumsuzluğu minimize etmek, özel sektörün taleplerini en üst düzeyde karşılayabilmek ve alınacak tüm tedbirleri kesintisiz uygulamak için Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile koordineli ve tam bir uyum içinde yürüttüklerini aktardı. Ebedinoğlu, bu başarının yakalanmasında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun kente ilişkin alınacak bütün kararlarda kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile sürekli istişarelerde bulunmasından kaynaklandığın söyledi. Ebedinoğlu, şöyle konuştu:

"Kent halkının bu süreçten en az zararla çıkması için gerekli temizlik ve hijyen temininden, sağlık çalışanlarımızın çalışma, ulaşım, barınma ve lojistik taleplerinin karşılanmasına, sokağa çıkma yasağının uygulanmasından, sanayi üretimi, tarımsal üretim faaliyetleri ve tedarik zincirlerinin aksamadan çalışmasına kadar her alanda Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Güzeloğlu büyük bir sorumlulukla ve başarı ile hizmet vermektedir. Özellikle yaşanan bu süreçte ekonomik olarak olumsuz etkilenen kesimler ve ihtiyaç sahiplerine yapılan sosyal yardımlar bir can suyu oldu. Bu vesileyle Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu'na bu süreçteki liderliği ve gerçekleştirdiği hizmetler için şehrimiz adına içtenlikle teşekkür ediyor, sağlık çalışanı kahramanlarımıza ve tüm kamu görevlilerine minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz."

KAYIT DIŞI 10 BİN İŞÇİYE NAKDİ ÖDENEK OLUŞTURULDU

Ebedinoğlu ayrıca, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, esnaf ve sanatkarların yanında sigortasız olarak çalışan 10 binin üzerindeki işçilere nakdi ödeme yapılacağını duyurdu. Bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade eden Ebedinoğlu, bir hafta içerisinde ödemelerin başlayacağını duyurarak Vali Hasan Basri Güzeloğlu'na teşekkür etti.


Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 03:00 Kaynak: DHA

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