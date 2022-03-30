Diyarbakır'daki iş yerinde patlamaya ilişkin 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır 9 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi ve çalışanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu güzergahındaki 3. Sanayi Sitesi'nde 24 Mart'ta bir iş yerindeki sanayi tüpünden kaynaklandığı belirlenen patlamaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında "taksirle öldürmek" suçundan gözaltına alınan iş yeri sahibi A.T. ve çalışan B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.
3. Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde 24 Mart'ta meydana gelen patlamada, yaralanan 5'i ağır 10 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmış, iş yerinde ağır hasar oluşmuştu. Yaralılardan, Mahmut Taşkın (30) tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Çevredeki bazı iş yerlerinin yanı sıra park halindeki araçlar da zarar görmüştü.
Kaynak: AA
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